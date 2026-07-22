Турпоток в Карачаево-Черкесию вырос более чем в два раза

В КЧР общий объем туристического потока по итогам первого полугодия 2026 года увеличился на 117,4% благодаря активному развитию местных всесезонных курортов.

В первом полугодии 2026 года Карачаево-Черкесия нарастила туристический поток более чем в два раза. Об этом сообщили в пресс-службе правительства республики.

Представители ведомства со ссылкой на данные Минэкономразвития уточнили, что регион стал абсолютным лидером по темпам роста внутреннего туризма, увеличив показатель на 117,4%.

Основной прирост числа отдыхающих обеспечили всесезонные курорты Домбай, Архыз и Теберда благодаря возросшему интересу к активным и экологическим маршрутам на фоне модернизации горнолыжной инфраструктуры и расширения сети экотроп.

Отметим, ранее минтуризма региона сообщало о росте турпотока на 14% — до 1,7 млн человек. Ожидается, что общий показатель по Северному Кавказу в 2026 году вырастет на 2% и достигнет 5,7 млн.