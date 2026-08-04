Вестник Кавказа

Сенат США выступил в поддержку ужесточения антироссийских санкций

Флаг России и США
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сенат США проголосовал за ужесточение санкций против России и Ирана. Решение принято подавляющим большинством голосов.

Сенат Конгресса США выступил за ужесточение санкций против России и Ирана, поддержав соответствующий законопроект. 

За усиление ограничений отдали голоса 86 сенаторов, против – 11 человек. Осенью документ отправится на рассмотрение в Палату представителей Конгресса. 

Также сенаторы выступили против инициативы, которая  лишает президента страны права самостоятельно активировать пошлин в отношении импортеров российских нефти и газа. 

Ранее Вашингтон ввел рестрикции против Сухопутных войск России и двух управлений оборонного ведомства РФ.

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