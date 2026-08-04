Сенат США выступил в поддержку ужесточения антироссийских санкций

Сенат США проголосовал за ужесточение санкций против России и Ирана. Решение принято подавляющим большинством голосов.
Сенат Конгресса США выступил за ужесточение санкций против России и Ирана, поддержав соответствующий законопроект.
За усиление ограничений отдали голоса 86 сенаторов, против – 11 человек. Осенью документ отправится на рассмотрение в Палату представителей Конгресса.
Также сенаторы выступили против инициативы, которая лишает президента страны права самостоятельно активировать пошлин в отношении импортеров российских нефти и газа.
Ранее Вашингтон ввел рестрикции против Сухопутных войск России и двух управлений оборонного ведомства РФ.