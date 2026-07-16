Названа причина задержки грузоперевозок между Грузией и Азербайджаном

Задержки отдельных грузовых автомобилей на азербайджано-грузинском направлении связаны с обязательной лабораторной проверкой грузов по законодательству Грузии.

На азербайджано-грузинском направлении задерживаются отдельные грузовые автомобили из-за проведения лабораторных проверок. Об этом сообщает Ассоциация международных автомобильных перевозчиков Азербайджана.

Проверки проводятся с учетом характера перевозимого груза, что вызывает задержки транспорта. Устный опрос перевозчиков подтвердил, что проблема не носит массового характера, а грузоперевозки идут в штатном режиме.

В ассоциации отметили, что компетентные государственные органы принимают необходимые меры. Дополнительная информация будет представлена позже.

Напомним, задержки азербайджанских фур на пунктах пропуска "Сарп" и "Красный мост" тянулись уже несколько недель. Из-за долгого ожидания на границе 5 августа посольство Азербайджана направило официальную ноту в МИД Грузии.