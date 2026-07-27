Вестник Кавказа

Пять человек попали под новые антироссийские санкции ЕС

Пять человек попали под новые антироссийские санкции ЕС
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Кая Каллас объявила о расширении антироссийских санкций. На этот раз в черные списки попали пять физлиц.

Евросоюз расширил санкции в отношении России. Об этом 7 августа написала на своих страницах в социальных сетях Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

Она подчеркнула, что ограничительные меры затрагивают пять физлиц, которые связаны с российским ВПК.

Напомним, в двадцатых числах июля ЕС ввел 21-й пакет антироссийских санкций. Они затронули финансовый, энергетический и оборонный секторы.

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