Пять человек попали под новые антироссийские санкции ЕС

Кая Каллас объявила о расширении антироссийских санкций. На этот раз в черные списки попали пять физлиц.

Евросоюз расширил санкции в отношении России. Об этом 7 августа написала на своих страницах в социальных сетях Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

Она подчеркнула, что ограничительные меры затрагивают пять физлиц, которые связаны с российским ВПК.

Напомним, в двадцатых числах июля ЕС ввел 21-й пакет антироссийских санкций. Они затронули финансовый, энергетический и оборонный секторы.