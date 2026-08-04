Иран предупредил страны Персидского залива об ответе — СМИ

Reuters: Исламская Республика заявила о том, что ударит по энергетическим объектам стран Персидского залива в случае, если США атакуют ее территорию.

Власти Ирана предупредили руководство стран Персидского залива об ответных ударах в случае атак Соединенных Штатов, пишет агентство Reuters со ссылкой на источники.

Отмечается, что иранцы собираются ударить по объектам энергетической инфраструктуры в странах региона, если те будут продолжать поддерживать агрессию Вашингтона.

"Иранское предупреждение было однозначным: если Америка нанесет удар по иранской инфраструктуре, они ответят ударами по энергетическим объектам в странах Персидского залива и по другим целям в регионе"

– источник

Согласно публикации агентства, данные действия руководства Исламской Республики продиктованы стремлением оказать дополнительное давления на США через их союзников.

Это важно для заключения приемлемого для Ирана соглашения о мирном урегулировании конфликта, отметил источник.