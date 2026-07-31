Вестник Кавказа

"Сабах" уступил "Орхусу" в квалификации Лиги чемпионов

"Сабах" уступил "Орхусу" в квалификации Лиги чемпионов
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
ФК "Сабах" свой первый матч в рамках 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов проводил на выезде. Соперником азербайджанской команды был датский "Орхус".

В Раннерсе прошел первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона 2026/26 между местным "Орхусом" (Дания) и "Сабахом" (Азербайджан).

Счет открыл на 31-й минуте нападающий хозяев Джеймс Богере. На 63-й минуте он удвоил преимущество "Орхуса", однако через 3 минуты полузащитник "Сабаха" Велько Симич сократил отставание до одного мяча.

Ответная игра состоится в Масазыре 11 августа. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по местному времени (19:00 мск).

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