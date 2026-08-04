Свет вернулся в дома Абхазии

Электроснабжение Абхазии, нарушенное из-за аварии на ИнгурГЭС, было поэтапно восстановлено, заявили в Минэнерго республики.
Подача электроэнергии в Абхазии окончательно восстановлена, соответствующее заявление сделала пресс-служба министерства энергетики республики.
"Электроснабжение Республики Абхазия полностью восстановлено"
— Минэнерго Абхазии
Напомним, сегодня стало известно о том, что в Абхазии наблюдается системное отключение света.
Причиной блэкаута энергетическое ведомство назвало из-за системную аварию на ИнгурГЭС.