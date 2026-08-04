Вестник Кавказа

Свет вернулся в дома Абхазии

Освещенный дом на макете Москвы
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Электроснабжение Абхазии, нарушенное из-за аварии на ИнгурГЭС, было поэтапно восстановлено, заявили в Минэнерго республики.

Подача электроэнергии в Абхазии окончательно восстановлена, соответствующее заявление сделала пресс-служба министерства энергетики республики.

"Электроснабжение Республики Абхазия полностью восстановлено"

— Минэнерго Абхазии

Напомним, сегодня стало известно о том, что в Абхазии наблюдается системное отключение света.

Причиной блэкаута энергетическое ведомство назвало из-за системную аварию на ИнгурГЭС.

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