Вестник Кавказа

Армения активизировала восстановление Анийского моста

Армения активизировала восстановление Анийского моста
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Ереване прошла встреча армяно-турецкой рабочей группы по совместному восстановлению Анийского моста на границе двух стран – стороны договорились продолжить процесс его ремонта.

В Ереване прошла вторая встреча армяно-турецкой рабочей группы по восстановлению Анийского моста на границе двух стран.

Стороны подчеркнули важность протокола о совместном восстановлении исторического моста Ани, подписанного 4 мая 2026 года, и договорились продолжить усилия, направленные на скорейшую реализацию подписанного документа, сообщает "Арменпресс".

Напомним, в Ереване был подписан документ о совместном восстановлении моста. Подписи под ним поставили спецпредставители двух стран в присутствии премьера Армении Никола Пашиняна и турецкого вице-президента Джевдета Йылмаза.

Церемония состоялась в рамках первого заседания рабочей группы по восстановлению Анийского моста.

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