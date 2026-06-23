Армения активизировала восстановление Анийского моста

В Ереване прошла встреча армяно-турецкой рабочей группы по совместному восстановлению Анийского моста на границе двух стран – стороны договорились продолжить процесс его ремонта.
В Ереване прошла вторая встреча армяно-турецкой рабочей группы по восстановлению Анийского моста на границе двух стран.
Стороны подчеркнули важность протокола о совместном восстановлении исторического моста Ани, подписанного 4 мая 2026 года, и договорились продолжить усилия, направленные на скорейшую реализацию подписанного документа, сообщает "Арменпресс".
Напомним, в Ереване был подписан документ о совместном восстановлении моста. Подписи под ним поставили спецпредставители двух стран в присутствии премьера Армении Никола Пашиняна и турецкого вице-президента Джевдета Йылмаза.
Церемония состоялась в рамках первого заседания рабочей группы по восстановлению Анийского моста.