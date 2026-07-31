Syrian Airlines снова будет летать в Москву

Главный сирийский авиаперевозчик с 16 августа возобновляет регулярные рейсы в российскую столицу. Ранее полеты между Дамаском и Москвой были ограничены в связи с ситуацией в регионе.

Сирийская авиакомпания Syrian Airlines возобновляет полеты в Россию, следует из официального сообщения пресс-службы перевозчика.

Отмечается, что сообщение будет возобновлено между сирийской и российской столицами – Дамаском и Москвой.

Полеты начнут выполнять с 16 августа, также сообщила пресс-служба.

"С 16 августа будем осуществлять полеты в российскую столицу"

– пресс-служба Syrian Airlines

Пассажирам в настоящее время уже могут бронировать билеты на официальном сайте и в мобильном приложении авиакомпании с возможностью прямой оплаты.

Напомним, ранее работа авиасообщения между Россией и рядом направлений на Ближнем Востоке (в том числе с Сирией) было осложнена эскалацией в регионе.