В КБГУ разработали технологию 3D печати медицинских имплантов

Вскоре привычные титановые импланты, достаточно сложные в изготовлении, заменит их печать на 3D-принтере - ученые КБГУ модифицировали для этого сверхпрочный пластик.

Ученые Кабардино-Балкарского государственного университета им. Х.М.Бербекова (КБГУ) модифицировали полимер для медицинских имплантов, который способен заменить титановые пластины, сообщили в пресс-службе вуза.

"В университете доработали структуру полиэфирэфиркетона - сверхпрочного материала, введя в него сополимеры. Этим удалось добиться стабильной печати при более низких температурах, что позволяет использовать более доступное для больниц оборудование и методику 3D-печати"

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Технология позволяет создать цифровую 3D-модель будущего импланта всего за 30−60 минут, после чего файл отправляется на 3D-печать, а после - в операционную, передает портал "Это Кавказ".

Благодаря относительно невысокой стоимости, которая покроется полисом ОМС, инновацию можно будет внедрить не только в КБР, но и по всей стране, поведал старший научный сотрудник Центра прогрессивных материалов и аддитивных технологий КБГУ Азамат Хаширов.

Сейчас новый материал для его практического применения проходит процедуру получения регистрационного удостоверения Росздравнадзора, а первый документ, подтверждающий безопасность и право использовать изделия в больницах России, ожидается в этом году, пояснили в пресс-службе вуза.

