Все поезда в Крым будут ездить до Керчи до 10 августа

Поезда "Таврия", следующие по маршруту в Крым, будут курсировать от и до станции Керчь-Южная до 10 августа, рассказала пресс-служба "Гранд сервис экспресс".

Расписание маршрутов поездов, следующих в Крым и из него от и до станции Керчь-Южная, останется таковым до 10 августа, следует из заявления перевозчика "Гранд сервис экспресс".

"Поезда "Таврия" крымского направления продолжат курсировать от/до станции Керчь-Южная Новый парк до 10 августа включительно"

– Гранд сервис экспресс

Перевозчик отметил, что от и до станции по территории полуострова пассажиров продолжат перевозить автобусами.

Напомним, с 20 июня текущего года все поезда, прежде следовавшие до Феодосии, Симферополя и Севастополя, были переведены на укороченный маршрут.

Изменения в движении поездов вызваны необходимостью временного закрытия движения на одном из участков Крымской железной дороги для проведения ремонтных работ.