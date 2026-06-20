Вестник Кавказа

Все поезда в Крым будут ездить до Керчи до 10 августа

Стакан с чаем в поезде Таврия
© Фото: Ангелина Жесткая/ “Вестник Кавказа“
Поезда "Таврия", следующие по маршруту в Крым, будут курсировать от и до станции Керчь-Южная до 10 августа, рассказала пресс-служба "Гранд сервис экспресс".

Расписание маршрутов поездов, следующих в Крым и из него от и до станции Керчь-Южная, останется таковым до 10 августа, следует из заявления перевозчика "Гранд сервис экспресс".

"Поезда "Таврия" крымского направления продолжат курсировать от/до станции Керчь-Южная Новый парк до 10 августа включительно"

– Гранд сервис экспресс

Перевозчик отметил, что от и до станции по территории полуострова пассажиров продолжат перевозить автобусами.

Напомним, с 20 июня текущего года все поезда, прежде следовавшие до Феодосии, Симферополя и Севастополя, были переведены на укороченный маршрут.

Изменения в движении поездов вызваны необходимостью временного закрытия движения на одном из участков Крымской железной дороги для проведения ремонтных работ.

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