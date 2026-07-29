Правительство Армении ушло в отставку

В Армении сегодня начал работу парламент нового, 9-го созыва. Согласно Конституции страны, на первом его заседании ушло в отставку правительство во главе с премьер-министром Николом Пашиняном.

Первое заседание Национального собрания (парламента) Армении нового созыва, выборы в который прошли 7 июня, проходит в эти минуты в Ереване.

Действующее правительство страны ушло в отставку, соответствующее решение подписал премьер-министр Армении Никол Пашинян, теперь под документом должен будет поставить подпись президент страны Ваагн Хачатурян.

Сам Пашинян обратился к депутатам с видеопосланием.

"Согласно статье 158 конституции, правительство подает в отставку в день первой сессии вновь избранного Национального собрания"

– Никол Пашинян

Он также подчеркнул, что новый премьер-министр страны будет назначен уже сегодня, согласно статье 149 Конституции Армении, которая гласит, что президент страны, сразу после открытия новоизбранного парламента, назначает главой правительства кандидата, которого ему представляет правящая сила.

"Сегодня правящая сила представит на подпись президенту кандидатуру премьера и соответственно произойдет назначение"

– Никол Пашинян

Отставку правительства принял президент Армении Ваагн Хачатурян, подписал соответствующий указ.

"Принять отставку правительства Республики Армения"

– указ президента Армении

Напомним, что выборы, на которых были избраны депутаты 9-го созыва, прошли 7 июня. По данным Центризбиркома Армении, победу одержала правящая партия "Гражданский договор" Никола Пашиняна: у нее 64 депутатских мандата. Блок "Сильная Армения" Самвела Карапетяна будет представлен в законодательном органе 29 депутатами, националистический блок "Армения" – 12-ю. Всего в новом парламенте будет 105 депутатов.