Кувейт был атакован иранскими беспилотниками

Сегодня в Кувейте под иранскую атаку попали правительственный объект на севере эмирата и остров Бубиян. Атака была реализована с помощью БПЛА.

Беспилотные летательные аппараты Ирана этим утром совершили атаку на правительственный объект на севере Кувейта, сообщил официальный представитель Минобороны Кувейта полковник Сауд аль-Атван.

"Вооруженные силы зафиксировали 1 августа вторжение вражеских беспилотников в воздушное пространство Кувейта"

– Минобороны Кувейта

Представитель оборонного ведомства уточнил, что был атакован "правительственный объект на севере страны", а также было задето оборудование гражданской компании на острове Бубиян. Нанесен материальный ущерб в результате падения обломков перехваченных иранских дронов, пострадавших нет.

Ранее этим утром генеральный штаб ВС Кувейта информировал, что ПВО эмирата противостоит атакам иранских беспилотников.