Махачкалинское "Динамо" усилилось Смеловым

Махачкалинский футбольный клуб "Динамо" подписал контракт с полузащитником Егором Смеловым. Об этом сказано в сообщении, опубликованном 31 июля на официальном сайте динамовцев.
Соглашение с 21-летним хавбеком рассчитано на 4 года.
Смелов – воспитанник санкт-петербургской спортивной школы олимпийского резерва "Зенит". Взрослую карьеру начинал в "Динамо" Москва.
"Егор с 15 лет привлекался в сборные России разных возрастов, в том числе в молодежную. Прошлый сезон он провел на правах аренды в "Нижнем Новгороде". Смелов – игрок центральной оси, может сыграть как опорного, так и атакующего полузащитника"
– пресс-служба махачкалинцев
За "Динамо" Смелов будет выступать под 52 номером.
Напомним, в первом туре чемпионата России сезона 2026/27 махачкалинское "Динамо" обыграло в гостях воронежский "Факел". Во втором туре динамовцы сыграют дома с московским "Локомотивом".