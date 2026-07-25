Вестник Кавказа

Махачкалинское "Динамо" усилилось Смеловым

Махачкалинское "Динамо" усилилось Смеловым
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Егор Смелов стал игроком махачкалинского "Динамо". В прошлом сезоне хавбек на правах аренды выступал за "Нижний Новгород".

Махачкалинский футбольный клуб "Динамо" подписал контракт с полузащитником Егором Смеловым. Об этом сказано в сообщении, опубликованном 31 июля на официальном сайте динамовцев.

Соглашение с 21-летним хавбеком рассчитано на 4 года.

Смелов – воспитанник санкт-петербургской спортивной школы олимпийского резерва "Зенит". Взрослую карьеру начинал в "Динамо" Москва.

"Егор с 15 лет привлекался в сборные России разных возрастов, в том числе в молодежную. Прошлый сезон он провел на правах аренды в "Нижнем Новгороде". Смелов – игрок центральной оси, может сыграть как опорного, так и атакующего полузащитника"

– пресс-служба махачкалинцев

За "Динамо" Смелов будет выступать под 52 номером.

Напомним, в первом туре чемпионата России сезона 2026/27 махачкалинское "Динамо" обыграло в гостях воронежский "Факел". Во втором туре динамовцы сыграют дома с московским "Локомотивом".

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