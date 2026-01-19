В Роспотребнадзоре рассказали о старте прививочной кампании против гриппа

Прививочная кампания против гриппа в России начнется в сентября, в этом году вакцину полностью обновили.

В Роспотребнадзоре напомнили, когда лучше сделать прививку от гриппа, вакцинироваться следует до начала эпидемиологического подъема.

"Прививаться нужно в сентябре-октябре, так как иммунитет формируется в течение двух-трех недель после вакцинации, и важно, чтобы он успел сформироваться до начала сезонного эпидподъема заболеваемости"

– Роспотребнадзор

Прививочная кампания в стране начнется в первых числах сентября. Вакцина в этом году была обновлена.

"По сравнению с эпидсезоном 2025-2026 годов в составе вакцин поменялись все три штамма"

– Роспотребнадзор

Поставки вакцин против гриппа в регионы будут производиться с первой декаде сентября, уточнили в пресс-службе ведомства, передает ТАСС.