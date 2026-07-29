Города Карабаха стали побратимами с городами Кыргызстана

Города Азербайджана и Кыргызстана установили побратимские связи.
Меморандумы о взаимопонимании по установлению сотрудничества и побратимских связей были подписаны сегодня.
Побратимами стали шесть городов:
- Шуша и Чолпон-Ата,
- Гянджа и Ош,
- Габала и Каракол.
Отметим, что побратимские связи установлены для городов на освобожденных территориях Азербайджана.
На заседании Межгосударственного совета Азербайджана и Кыргызстана азербайджанский лидер Ильхам Алиев поблагодарил Кыргызстан за помощь в восстановлении Карабаха.
"Я хотел бы также выразить благодарность за помощь в восстановлении Карабаха. Школа, которую мы с Вами вместе открыли в Агдамском регионе, носит имя Манаса, и там уже обучаются дети. Эта школа – еще один символ нашего братства, а также навсегда останется памятником единства наших народов. Это ценят не только жители Карабаха, но и всего Азербайджана"
– Ильхам Алиев