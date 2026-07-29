Вестник Кавказа

Города Карабаха стали побратимами с городами Кыргызстана

Крепость в Шуше
© Фото: Исмаил Агакишиев/ “Вестник Кавказа“
Города Азербайджана Шуша, Гянджа и Габала стали побратимами с городами Кыргызстана Чолпон-Ата, Ош и Каракол. Ильхам Алиев отметил, что Кыргызстан помогает в восстановлении Карабаха, в построенной в Агдаме школе уже учатся дети.

Города Азербайджана и Кыргызстана установили побратимские связи.

Меморандумы о взаимопонимании по установлению сотрудничества и побратимских связей были подписаны сегодня.

Побратимами стали шесть городов:

  • Шуша и Чолпон-Ата,
  • Гянджа и Ош,
  • Габала и Каракол.

Отметим, что побратимские связи установлены для городов на освобожденных территориях Азербайджана.

На заседании Межгосударственного совета Азербайджана и Кыргызстана азербайджанский лидер Ильхам Алиев поблагодарил Кыргызстан за помощь в восстановлении Карабаха.

"Я хотел бы также выразить благодарность за помощь в восстановлении Карабаха. Школа, которую мы с Вами вместе открыли в Агдамском регионе, носит имя Манаса, и там уже обучаются дети. Эта школа – еще один символ нашего братства, а также навсегда останется памятником единства наших народов. Это ценят не только жители Карабаха, но и всего Азербайджана"

– Ильхам Алиев

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