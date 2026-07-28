Ночная атака США на Иран не означает возобновления военных действий - источник

Источник в Вашингтоне рассказал WSJ, что удары США по Ирану не говорят о том, что американская сторона возобновила масштабные боевые действия, хотя атака на 30 июля и была мощнее прошлых.

Новая американская атака на Иран, проведенная в ночь на 30 июля не означает возобновления боевых действий, поделился американский чиновник с газетой The Wall Street Journal.

Несмотря на то, что сегодняшняя атака была мощнее предыдущих, это не показатель возвращения к крупномасштабным боевым операциям против Исламской Республики.

Очередная серия американских ударов по Ирану была выполнена этой ночью, взрывы прогремели в разных частях страны. По сообщению CENTCOM, ракеты поразили десятки объектов КСИР на территории Ирана.

Напомним, президент США Дональд Трамп накануне сообщил о планах продолжить удары по Ирану.