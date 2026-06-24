Винодельни Кубани посетили 300 тыс туристов в 2026 году

В первом полугодии 2026 года туристический поток на винодельческих предприятиях Краснодарского края составил 300 тыс человек, сохранившись на уровне прошлого года

Винодельческие хозяйства Краснодарского края в первом полугодии 2026 года приняли 300 тыс туристов, что соответствует показателям аналогичного периода 2025 года. Об этом сообщили в региональном министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия.

Согласно информации ведомства, самыми посещаемыми предприятиями стали Центр винного туризма "Абрау-Дюрсо", винодельни "Шато Пино" и "Мысхако" в Новороссийске, "Шато де Талю" в Геленджике, "Скалистый берег" в Анапе, "Шато Андре" и "Лефкадия" в Крымском районе, а также "Поместье Голубицкое" и "Шато Тамань" в Темрюкском районе.

В пресс-службе "Кубань-Вино" рассказали, что на их винодельне наблюдается рост турпотока на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, а в связи с открытием авиасообщения стало больше туристов из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга.

Отметим, в 2025 году Краснодарский край стал лидером по турпотоку на винодельческие хозяйства и принял 750 тыс гостей, тогда как всего в прошлом году российские винодельни посетили более 1 млн человек, а в число других востребованных направлений энотуризма вошли Крым, Ростовская область, Ставропольский край и Дагестан.