Вестник Кавказа

В Армении переназначат глав МВД и Минобороны

В Армении переназначат глав МВД и Минобороны
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сурен Папикян останется на посту главы Минобороны, Арпине Саргсян продолжит руководить МВД, заявил Никол Пашинян.

Глава правительства Армении Никол Пашинян заявил, что Сурен Папикян и Арпине Саргсян сохранят посты глав Минобороны и МВД страны соответственно. 

Премьер РА рассказал об этом на брифинге после заседания правления правящей партии "Гражданский договор". 

"Да, их переназначат"

– Никол Пашинян 

Отметим, что Папикян управляет обороной страны с конца 2021 года, Саргсян возглавляет правоохранительное ведомство чуть менее двух лет.

Пашинян также объявил нового руководителя аппарата премьера. Должность займет Лилит Макунц. Макунц около года работала на посту главного советника Пашиняна, ранее возглавляла дипмиссию Армении в США.

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