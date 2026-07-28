Вестник Кавказа

Абдулмуталибова освободили от должности врио замглавы правительства Дагестана

Абдулмуталибова освободили от должности врио замглавы правительства Дагестана
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Перестановки в правительстве Дагестана: врио замглавы правительства республики Абдулмуталибов покинул пост, Гулисов получил назначение на должность врио вице-премьера.

Нариман Абдулмуталибов покинул должность врио замглавы правительства Дагестана указом врио главы республики Федора Щукина. 

"Нариман Абдулмуталибов освобожден от должности врио заместителя председателя правительства Республики Дагестан. Указ об этом подписал Федор Щукин"

– пресс-служба главы региона 

Его место займет Алексей Гулисов, который ранее занимал одну из руководящих должностей в администрации главы и правительства республики. 

Отметим, что Абдулмуталибов был назначен на пост вице-премьера республики в 2022 году.

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