США выбрали экономическое давление на Иран – СМИ

Вашингтон из различных вариантов давления на Иран делает выбор в пользу экономического давления, оно нанесет больший урон, чем бомбардировки, решили в США.

Самым эффективным методом давления на Иран в США считают экономическое давление, пишет Axios со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников.

В Вашингтоне полагают, что удары по экономике сильнее скажутся на Исламской Республике, нежели ракетные удары.

Издание пишет, что американская разведка указывает на углубляющийся экономический кризис в Иране, который включает дефицит топлива.

"Иранцы хотят, чтобы их перестали бомбить, и хотят денег. Но это почти в обратном порядке. Они действительно хотят денег в первую очередь"

– чиновник в Вашингтоне

Также источники сообщили, что Иран якобы не имеет возможности платить своим бойцам из-за санкций и заблокированных средств.

Разморозка иранских средств была в числе центральных тем на предыдущих переговорах с американскими посредниками Джаредом Кушнером и Стивом Уиткоффом, говорится в материале Axios.

"Они умоляют Стива и Джареда о деньгах. Они отчаянно в них нуждаются"

– чиновник

При этом по оценкам другого собеседника Axios, экономическое давление, включающее санкции и морскую блокаду, потребует больше времени, чем расширение военной операции против Ирана.

Накануне газета The New York Times со ссылкой на источники писала, что президент США Дональд Трамп выбирает из трех вариантов по Ирану: дальнейшая военная эскалация, экономическое давление, завершение конфликта.