Азербайджанский спортсмен взял Кубок мира по пулевой парастрельбе

Представитель сборной Азербайджана по пулевой парастрельбе Камран Зейналов выиграл золотую медаль Кубка мира, который проходит в Сербии.

Параспортсмен из Азербайджана Камран Зейналов одержал победу на Кубке мира, проходящего в городе Нови-Сад в Сербии. Такое сообщение распространила пресс-служба Национального паралимпийского комитета Азербайджана.

В нем уточняется, что в финале состязаний по стрельбе из пистолета с дистанции 50 м в смешанной дисциплине (P4) Камран Зейналов набрал 222 очка. Такой результат позволил ему завоевать медаль высшего достоинства.

Напомним, что Камран Зейналов – обладатель титулов чемпиона мира и Европы.