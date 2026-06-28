В Дагестане и Чечне восстановят поврежденные паводком медучреждения

Правительство РФ выделило из своего резерва 280 миллионов рублей, которые пойдут на восстановление медицинских учреждений, поврежденных паводками после обильных осадков весной нынешнего 2026 года.

В скором времени в Чечне и Дагестане заработают все медицинские учреждения, пострадавшие паводком, вызванным обильными осадками в марте-апреле текущего 2026 года, сообщает пресс-служба правительства РФ.

"Подписано распоряжение о направлении из резервного фонда правительства около 280 млн рублей на восстановление объектов здравоохранения, поврежденных в результате наводнения в Дагестане и Чечне. На них будет проведен капитальный ремонт в 26 медицинских учреждениях"

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Капитальный ремонт ждет все больницы, детские поликлиники, женскую консультацию, родильное отделение, подстанцию скорой помощи, а также фельдшерско-акушерские пункты и врачебные амбулатории в селах, передает "Интерфакс".

Напомним, ранее мы писали о том, что на ликвидацию последствий наводнений, в том числе на проведение аварийно-восстановительных работ и оказание помощи пострадавшим гражданам Дагестана и Чечни в июне Москва выделила дополнительные средства в размере 4,4 млрд рублей. На поддержку Дагестана направят свыше 3,8 млрд рублей. Из резервного фонда правительства Чечни будет направлено 557 млн рублей.