Азербайджанские пилоты будут учиться летать на турецких самолетах

Азербайджан планирует закупить у турецкой компании TUSAŞ новейшие турецкие учебные турбовинтовые самолеты HÜRKUŞ-II, на которых будут обучаться азербайджанские военные летчики.

Азербайджан находится в шаге от подписания контракта с турецкой аэрокосмической компанией TUSAŞ о поставках учебно-тренировочных самолетов HÜRKUŞ-II ("Вольная птица"), сообщил телеканалу Haber Türk гендиректор компании Мехмет Демироглу.

"На данный момент все испытания и сертификационные работы полностью завершены. Теперь начинаются поставки"

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Новая модель линейки HÜRKUŞ – обновленная версия первых моделей A, B и C, существенно доработанная и получившая название HÜRKUŞ-II, пояснил гендиректор TUSAŞ, передает Sputnik Азербайджан.

Теперь это турбовинтовой учебно-тренировочный самолет с тандемным расположением кресел, низкорасположенным крылом и одним двигателем, рассчитанный на полный цикл обучения летчиков - от базовой летной подготовки пилотов до перехода к управлению боевыми реактивными самолетами, поведал Мехмет Демироглу.

Учебная машина востребована не только в Азербайджане, но и в странах Персидского залива, Африки и Южной Америки: причем они рассматривают как учебную, так и боевую версию самолета, добавил глава турецкой компании.