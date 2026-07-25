В Азербайджане за неделю очистили от мин 1,7 тыс га территории

Свыше 1,7 тыс территории освобожденных районов Азербайджана очистили от минных угроз. Специалисты нейтрализовали более 200 мин.

На освобожденных территориях Азербайджана продолжаются работы по нейтрализации минных угроз. За прошедшую неделю обезврежено свыше 200 противопехотных и противотанковых мин, которые были заложены в годы Карабахской войны.

Специалисты Азербайджанского агентства по разминированию (ANAMA) очистили от мин свыше 1,7 тыс га территории. Теперь эти земли избавлены от минных угроз и пригодны для хозяйственной деятельности.

Работы по разминированию проводились на территории 11 районов, а также в пределах городов Ханкенди и Шуша. Кроме того, саперы работали на территории четырех сел Газахского района.