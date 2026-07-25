Вестник Кавказа

В Азербайджане за неделю очистили от мин 1,7 тыс га территории

В Азербайджане за неделю очистили от мин 1,7 тыс га территории
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Свыше 1,7 тыс территории освобожденных районов Азербайджана очистили от минных угроз. Специалисты нейтрализовали более 200 мин.

На освобожденных территориях Азербайджана продолжаются работы по нейтрализации минных угроз. За прошедшую неделю обезврежено свыше 200 противопехотных и противотанковых мин, которые были заложены в годы Карабахской войны. 

Специалисты Азербайджанского агентства по разминированию (ANAMA) очистили от мин свыше 1,7 тыс га территории. Теперь эти земли избавлены от минных угроз и пригодны для хозяйственной деятельности. 

Работы по разминированию проводились на территории 11 районов, а также в пределах городов Ханкенди и Шуша. Кроме того, саперы работали на территории четырех сел Газахского района.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram Вконтакте
635 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео
реклама
UNEC





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.