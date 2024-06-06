ТЮРКПА призвала Конгресс США не принимать антиазербайджанский законопроект

Глава Парламентской ассамблеи тюркских государств призвал американских законодателей не принимать документы, вредящие мирному процессу Азербайджана и Армении.

Генеральный секретарь Парламентской ассамблеи тюркских государств Рамиль Гасан выступил с заявлением в связи с законопроектом Палаты представителей США с обвинениями в адрес Азербайджана. Об этом сообщается на официальном сайте ТЮРКПА.

​Руководитель организации выразил обеспокоенность выдвижением данной инициативы во время активного процесса нормализации отношений и миростроительства между Азербайджаном и Арменией на Южном Кавказе.

​Он подчеркнул, что подобные решения должны опираться на объективную оценку фактов и нормы международного права, а не формироваться под влиянием лоббистских групп.

​"ТЮРКПА призывает законодательные органы воздержаться от шагов, которые могут оказать негативное влияние на продолжающийся процесс нормализации между Азербайджаном и Арменией"

- Рамиль Гасан

Кроме того, в тексте документа акцентируется особое внимание на необходимости соблюдения базовых принципов межгосударственного взаимодействия для поддержания стабильности в регионе.

​"ТЮРКПА вновь подтверждает свою приверженность принципам взаимного уважения суверенитета и территориальной целостности всех государств, а также добрососедским отношениям"

- Рамиль Гасан

Напомним, Парламентская ассамблея тюркских государств (ТЮРКПА) была учреждена в 2008 году по инициативе президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Штаб-квартира секретариата располагается в Баку, в состав организации входят Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан и Турция.