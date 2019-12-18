Вестник Кавказа

Азербайджан стал председателем ТЮРКПА

Азербайджан стал председателем ТЮРКПА
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Председательство в ТЮРКПА сегодня перешло от Турции к Азербайджану. Его передал спикеру Милли Меджлиса Сахибе Гафаровой председатель парламента Турции Нуман Куртулмуш.

Азербайджан стал председателем Парламентской ассамблеи тюркоязычных стран, получив председательство от Турции.

Сегодня его передал спикеру Милли Меджлиса Сахибе Гафаровой председатель турецкого парламента Нуман Куртулмуш.

Напомним, ТЮРКПА возникла в 2008 году. В ее состав, кроме Азербайджана и Турции, входят Казахстан, Кыргызстан, Туркменистан и Узбекистан.

Кроме того, президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня провел переговоры с делегацией ТюкпПА: генеральным секретарем ТЮРКПА Мехметом Сурейей Эром, Нуманом Куртулмушем, председателем Мажилиса (нижней палаты парламента) Казахстана Ерланом Кошановым, спикером Жогорку Кенеша Кыргызстана Нурланбеком Шакиевым, председателем Сената Узбекистана Танзилей Нарбаевой, председателем Ассамблеи непризнанного Северного Кипра Зорлу Тореном и зампредседателя Национального собрания Венгрии Мартой Матрай.

Отметим, что в Баку сегодня проходит 13-е пленарное заседание ТюркПА.

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