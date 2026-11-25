В Москве в Общинном центре горских евреев прошла десятая церемония вручения Премии имени Сергея Вайнштейна, приуроченная к 25-летию благотворительного фонда СТМЭГИ. Премия названа в честь учёного-этнолога и общественного деятеля Сергея Вайнштейна, который ушёл из жизни в 2015 году.

В этом году лауреатами премии имени Сергея Вайнштейна стали российско-турецкий певец курдского происхождения Адиль Караджа, активно продвигающий музыкальное наследие горских евреев, раввин Московской общины горских евреев Аарон Цадиков, занимающийся религиозным просвещением молодежи, израильская писательница Батцион Абрамова, работающая над сохранением языка джуури, израильский антрополог Хен Брам, изучающий историю и культуру горско-еврейской общины и художник-ковродел из Азербайджана и России Альберт Рафиев, сохраняющий культурные традиции в своём творчестве.