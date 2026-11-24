Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия заинтересована в нормализации отношений с Грузией.
Глава дипведомства России Сергей Лавров заявил, что Москва заинтересована в нормализации отношений с Тбилиси. РФ приветствует недавние заявления Грузии о готовности к контактам.
"Мы заинтересованы в нормализации отношений с Грузией, и я приветствую недавно сделанное заявление министра иностранных дел Грузии о том, что не надо бояться контактов с Российской Федерацией"
– Сергей Лавров
По словам главы российской дипломатии, прагматичный подход Тбилиси отражает как интересы грузинского народа, так и отвечает интересам двух стран.
Ранее в МИД России заявили, что прямой диалог двух стран станет регулярным.