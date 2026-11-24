Движение по Транскаму в Северной Осетии было ограничено со вчерашнего дня. Проезд транспортных средств снова разрешили около часа назад.

В Северной Осетии возобновлено движение всех видов транспортных средств на Транскавказской автомагистрали. Об этом сказано в сообщении, распространенном 25 ноября Главным управлением МЧС России по региону.

Ограничения затрагивали участок Бурон - Северный Портал Рокского тоннеля.

"Разрешено движение всех видов автотранспортных средств на участке населенный пункт Бурон - Северный Портал Рокского тоннеля в обоих направлениях с 11:30 мск 25 ноября"

– пресс-служба ведомства

Со вчерашнего вечера движение на данном участке было временно приостановлено из-за невозможности обеспечить безопасный проезд.