Одна из линий Бакинского метро сегодня будет работать дольше обычного в связи с проведением вечером футбольного матча между азербайджанским клубом "Сабах" и испанской "Барселона".

Бакинское метро, а точнее одна из его веток, закроется сегодня позже привычного времени, об этом рассказали в компании "Бакинский метрополитен".

Изменения коснутся Красной линии. Время ее работы продлят на час. Таким образом, эта ветка и все ее станции будут доступны для пассажиров до часу ночи.

Соответствующее решение было принято в связи с проведением в Баку сегодня футбольного матча между клубами "Сабах" (Азербайджан) и "Барселона" (Испания) в рамках общего этапа Лиги чемпионов УЕФА. Игра состоится на Бакинском олимпийском стадионе.

В компании подчеркнули, что к обеспечению порядка на станциях привлекут дополнительный персонал. По окончании игры график движения поездов будет определяться с учетом пассажиропотока на станции "Кероглу", на которой находится стадион.

Остальные ветки метро будут работать без изменений.