Поставки азербайджанского фундука начались в Китай. В КНР отправлена партия в 21 тонну.
Азербайджан начал экспорт фундука в Китай, сообщили в Агентстве продовольственной безопасности АР. В КНР отправлена первая партия в 21 тонну, информирует Агентство продовольственной безопасности.
"Азербайджанский фундук соответствует фитосанитарным требованиям и стандартам продовольственной безопасности китайской стороны, обеспечен всеми необходимыми сертификатами. Выход азербайджанского фундука на китайский рынок открывает новые экспортные возможности для местных производителей"
– Агентство продовольственной безопасности
Отметим, что Азербайджан входит в пятерку крупнейших поставщиков фундука в мире. За первые семь месяцев года было экспортировано почти 9 тыс т на сумму свыше $100 млн.