Иранские экологи празднуют победу: в казалось бы безнадежно исчезающее озеро Урмия в провинции Западный Азербайджан возвращается вода, а значит – жизнь, сообщил губернатор провинции, секретарь национального штаба по спасению озера Реза Рахмани.
"Объем воды в озере увеличился более чем в 10 раз по сравнению с показателями прошлого года, а площадь его водного зеркала выросла более чем в четыре раза. Экологическое состояние водоема заметно улучшилось"
- сообщение
Ранее целый ряд исследовательских центров официально заявлял о невозможности восстановления Урмии и нецелесообразности дальнейших усилий в этом направлении, однако текущая динамика полностью опровергла эти пессимистичные прогнозы, подчеркнул губернатор, передает иранское государственное информационное агентство IRNA.
Как полагает Рахмани, на нынешнюю ситуацию в первую очередь повлияли принятые за последний год управленческие и технические решения, а также рекомендации университетских специалистов. Ученым следует сосредоточиться над новыми исследованиями, посвященными спасению озера, добавил он.