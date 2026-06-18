Объем воды в иранском озере Урмия только с начала текущего 2026 года вырос более чем в 10 раз, а площадь его поверхности – более чем в четыре раза, сто говорит о восстановлении уникального водоема.

Иранские экологи празднуют победу: в казалось бы безнадежно исчезающее озеро Урмия в провинции Западный Азербайджан возвращается вода, а значит – жизнь, сообщил губернатор провинции, секретарь национального штаба по спасению озера Реза Рахмани.

"Объем воды в озере увеличился более чем в 10 раз по сравнению с показателями прошлого года, а площадь его водного зеркала выросла более чем в четыре раза. Экологическое состояние водоема заметно улучшилось"

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Ранее целый ряд исследовательских центров официально заявлял о невозможности восстановления Урмии и нецелесообразности дальнейших усилий в этом направлении, однако текущая динамика полностью опровергла эти пессимистичные прогнозы, подчеркнул губернатор, передает иранское государственное информационное агентство IRNA.

Как полагает Рахмани, на нынешнюю ситуацию в первую очередь повлияли принятые за последний год управленческие и технические решения, а также рекомендации университетских специалистов. Ученым следует сосредоточиться над новыми исследованиями, посвященными спасению озера, добавил он.