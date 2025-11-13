Иран на грани катастрофы: водный кризис и засуха 2026

Иран ведет переговоры с США о завершении трехмесячной войны на фоне катастрофического дефицита пресной воды. Действительно ли Иран остается без воды, что с засухой в Иране в 2026 году, почему в Иране нехватка пресной воды, как война Ирана с США усугубила водный кризис и что это значит для населения?

Многолетняя засуха, сокращение количества осадков и нерациональное использование водных ресурсов привели страну к состоянию острого водного кризиса, истощив запасы водохранилищ, рек и подземных вод. Война с США и Израилем лишь усугубила и без того критическую ситуацию после того, как ударам подверглись опреснительные установки, водопроводы и другие объекты гражданской водной инфраструктуры.

Иран остается без воды?

По данным Института мировых ресурсов, который отслеживает глобальные водные риски, Иран испытывает чрезвычайно высокий уровень нехватки водных ресурсов. Это означает, что страна использует более 80% своих возобновляемых водных ресурсов в средний год. Организация ставит ИРИ на 14-ое место по уровню водного кризиса, при этом в 26 из 31 провинции страны уровень дефицита воды чрезвычайный.

В 2025 году 92-миллионное население Ирана потребило около 100 млрд кубических метров воды, что почти на 13 млрд кубических метров больше, чем могли обеспечить возобновляемые ресурсы страны. Иными словами, объем забираемой воды уже давно превышает естественную способность природы к ее восполнению. При этом возобновляемый водный потенциал Ирана оценивается всего в 87,7 млрд кубических метров в год, и из них 10,8 млрд необходимы для поддержания экосистем.

Засуха в Иране 2026 - что происходит?

Прошлый год стал для Ирана, вероятно, самым засушливым с начала века. Один из самых наглядных примеров водного кризиса можно увидеть из космоса. Озеро Урмия на северо-западе Ирана - крупнейшее соленое озеро на Ближнем Востоке, которое в 1990-х годах занимало почти 6 тысяч кв км, сегодня сократилось до всего лишь 581 кв км, что составляет менее 10% от его прежней площади.

Озеро превращается в соляную пустыню. Более 60 плотин, построенных на питающих его реках, перекрыли приток воды. Фермеры отводили воду в оросительные каналы, десятилетия добычи подземных вод истощили водоносные горизонты, а повышение температуры ускорило испарение на фоне сокращения осадков. Уровень воды в озере Урмия снизился на 4,16 метра по сравнению с долгосрочным средним показателем.

Аналогичная судьба постигла реку Зайендеруд в провинции Исфахан, которая веками питала город и его окрестности. Сегодня река пересыхает на большей части года из-за водоемких отраслей промышленности и расширения сельскохозяйственных угодий вдоль ее русла.

Подземные воды истощены более чем на половине равнин страны. Оседание грунта ускоряется, а доступность воды на душу населения упала до уровня около или ниже 1000 кубических метров в год - это критический порог, за которым начинается абсолютный дефицит.

Сельское хозяйство остается крупнейшим потребителем воды в Иране, на его долю приходится около 91% всего водозабора, по сравнению с 7% для домохозяйств и 2% для промышленности. Однако большая часть этой воды теряется до того, как достигает посевов, поскольку устаревшие и неэффективные ирригационные системы расходуют впустую значительную долю самого ценного ресурса страны.

Почему в Иране нехватка пресной воды?

Водный кризис в Иране стал результатом совокупности факторов, которые десятилетиями накапливались и усугубляли друг друга:

Климатические изменения - глобальное потепление изменило режим выпадения осадков в стране, что привело к длительным засухам и повышению уровня испарения воды. В 2025 году среднегодовое количество осадков упало на 45% ниже нормы, а 19 из 31 провинции оказались в зоне сильной засухи. В Тегеране тогда выпало самое низкое количество осадков за 60 лет;

- глобальное потепление изменило режим выпадения осадков в стране, что привело к длительным засухам и повышению уровня испарения воды. В 2025 году среднегодовое количество осадков упало на 45% ниже нормы, а 19 из 31 провинции оказались в зоне сильной засухи. В Тегеране тогда выпало самое низкое количество осадков за 60 лет; Политика самообеспечения - после исламской революции 1979 года Иран взял курс на продовольственную самообеспеченность, что стало еще более приоритетной задачей на фоне международных санкций. Страна начала поощрять выращивание водоемких культур (пшеницы, риса, сахарной свеклы) в засушливых регионах, где такие культуры не должны были бы выращиваться. Политика самообеспечения сегодня обеспечивает около 90% всего водопользования в Иране. Иран десятилетиями не воспринимал воду как ограничение для роста. Страна продолжала инвестировать в водоемкую инфраструктуру, расширять сельское хозяйство в засушливых регионах и субсидировать потребление воды, создавая у граждан и предприятий ложное ощущение ее неограниченной доступности;

- после исламской революции 1979 года Иран взял курс на продовольственную самообеспеченность, что стало еще более приоритетной задачей на фоне международных санкций. Страна начала поощрять выращивание водоемких культур (пшеницы, риса, сахарной свеклы) в засушливых регионах, где такие культуры не должны были бы выращиваться. Политика самообеспечения сегодня обеспечивает около 90% всего водопользования в Иране. Иран десятилетиями не воспринимал воду как ограничение для роста. Страна продолжала инвестировать в водоемкую инфраструктуру, расширять сельское хозяйство в засушливых регионах и субсидировать потребление воды, создавая у граждан и предприятий ложное ощущение ее неограниченной доступности; Чрезмерное строительство плотин - Иран стал одним из крупнейших строителей плотин в мире. Однако вместо решения проблемы плотины лишь усугубили ее: они перекрыли сток рек, нарушили естественный водный баланс и привели к пересыханию озер и водно-болотных угодий;

- Иран стал одним из крупнейших строителей плотин в мире. Однако вместо решения проблемы плотины лишь усугубили ее: они перекрыли сток рек, нарушили естественный водный баланс и привели к пересыханию озер и водно-болотных угодий; Бесконтрольная добыча подземных вод - были пробурены сотни тысяч скважин, часто без должного надзора. Субсидируемые тарифы на электроэнергию для насосов сделали интенсивную добычу воды экономически выгодной. В результате более 70% основных водоносных горизонтов страны эксплуатируются сверх естественного восполнения. Интенсивное бурение скважин и истощение подземных водоносных горизонтов стали основной причиной пересыхания многих канатов (кяризов).

Международные санкции лишь усугубили ситуацию, сделав невозможной модернизацию устаревшей водной инфраструктуры и импорт эффективных ирригационных технологий.

Как война Ирана с США усугубила водный кризис?

Война с США и Израилем, начавшаяся в конце зимы, нанесла дополнительный урон водной инфраструктуре страны. 7 марта американские удары вывели из строя опреснительный завод на острове Кешм, нарушив водоснабжение 30 деревень. Неделю назад удары США по целям в провинции Хормозган разрушили два бетонных резервуара для хранения воды, которые обеспечивали питьевой водой более 20 тысяч человек в городе Кухестак и десяти окрестных деревнях. Водоснабжение уже восстановили, но война также привела к масштабным экологическим последствиям: горение нефтяных и газовых объектов вызвало загрязнение воздуха, а разрушение зданий высвободило миллионы тонн парниковых газов, усугубляя климатические изменения.

Что водный кризис означает для населения Ирана?

Обезлюдевшие деревни - по данным государственной иранской компании по водоснабжению и водоотведению, около 27 тысяч деревень, в которых проживает более 10 млн человек, в настоящее время испытывают нехватку воды. В общей сложности более 70% иранских деревень сталкиваются с той или иной формой водного кризиса. По данным вице-президента по развитию сельских районов, из 69 тысяч деревень страны заселены только 38 тысяч, а 31 тысяча сел были полностью заброшены.

Миграция в города - сельские жители массово покидают свои дома и направляются в крупные города - Тегеран, Мешхед, Исфахан, Шираз. Сегодня примерно 75% иранцев живут на менее чем 40% территории страны, что концентрирует и население, и спрос на воду в относительно небольшом регионе. Города, однако, тоже испытывают острый дефицит;

Тегеран на грани эвакуации - в ноябре 2025 года столица оказалась в двух неделях от полного исчерпания питьевой воды. Плотина Амир-Кабир, одна из пяти, обеспечивающих водой Тегеран, работала лишь на 8% своей мощности. По всей стране пересохли 19 крупных плотин. Президент страны предупреждал, что если дожди не пойдут, Тегерану, возможно, придется объявить эвакуацию;

Протесты - водный кризис стал одной из главных причин массовых протестов 2021 года, когда волнения охватили десятки городов страны. Протесты 2025-2026 года были сосредоточены в целом на экономической ситуации, но проблемы с водоснабжением тоже внесли свой вклад.

Как власти борются с нехваткой воды?

Иранские власти пытаются бороться с водным кризисом, но их меры носят скорее тактический, чем стратегический характер:

Засев облаков - в ноябре 2025 года Иран начал распылять химические реагенты в облака для стимуляции выпадения осадков. Однако эксперты предупреждают, что этот метод дорог, зависит от погодных условий и не может повлиять на климат в масштабах целого региона;

Борьба с перерасходом - власти объявили о планах наказывать домохозяйства и предприятия за чрезмерное потребление воды. Президент ИРИ Масуд Пезешкиан высказался против бурения несанкционированных скважин и призвал к внедрению современных методов ведения сельского хозяйства - гидропоники, аэропоники и передового тепличного выращивания.

Засуха в Иране закончилась?

Тем не менее есть и обнадеживающие новости. Текущий год оказался "влажным" для Ирана: в целом по стране количество осадков было выше нормального уровня, в отличие от предыдущих пяти лет, которые были в основном засушливыми. Весенние дожди привели к некоторому улучшению ситуации, однако долгосрочные вызовы остаются крайне серьезными. Иран переживает уже шестой подряд год острой нехватки воды. При этом ситуация продолжает ухудшаться: ожидается, что к 2080 году водоснабжение в Иране сократится почти на 11%, в то время как спрос на воду к 2050 году вырастет примерно на 30%.