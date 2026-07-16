Вестник Кавказа

ВВС Азербайджана будут сами управлять воздушными операциями

ВВС Азербайджана будут сами управлять воздушными операциями
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Турция передала Азербайджану часть возможностей системы управления воздушными операциями, предназначенной для их планирования, проведения, мониторинга и оценки.

Турция передала Азербайджану часть критически важных возможностей системы управления воздушными операциями HvBS, разработанной компанией HAVELSAN. Система уже подключена к спектру оборудования командования ВВС Азербайджана.

Изначально система HvBS создавалась для ВВС Турции – она предназначена для цифрового управления основными процессами воздушных операций, вплоть до выполнения задач, контроля ситуации и анализа результатов, сообщает турецкое государственное информационное агентство Anadolu.

Теперь у Азербайджана будет собственная система, выдающая единую "картинку" происходящего в воздухе. Она позволит диспетчерам обрабатывать данные в режиме реального времени и оперативно принимать решения во время операций.

Это – очередной шаг в развитии сотрудничества Турции и Азербайджана в сфере оборонной промышленности, подчеркнули в компании.

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