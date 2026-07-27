С Эльбруса сняли пострадавшего новосибирского альпиниста

Кабардино-балкарские спасатели сегодня выручали с Эльбруса незарегистрированного альпиниста из Новосибирска, получившего травму ноги - от медицинской помощи мужчина отказался.

Спасателям Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России сегодня пришлось выручать альпиниста из Новосибирска, получившего травму ноги во время восхождения на Эльбрус, сообщили в МЧС Кабардино-Балкарии.

"На горе Эльбрус на высоте 5,1 тыс м незарегистрированный альпинист повредил ногу и просил о помощи. На место незамедлительно выдвинулись спасатели МЧС России. По состоянию на 12:00 мск поисково-спасательные работы на горе Эльбрус завершены. 22-летнего мужчину спустили на поляну Азау"

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Состояние здоровья покорителя гор опасений не вызывало, тем не менее – ему была предложена медицинская помощь, но он от нее отказался, передает ТАСС.