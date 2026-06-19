Первый ребенок появился на свет в селе Шушакенд Ходжалинского района

В селе Шушакенд, расположенном в Ходжалинском районе, произошло знаковое событие: там впервые родился ребенок.

Важное событие случилось в селе Шушакенд Ходжалинского района, рассказали в Службе восстановления, строительства и управления в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах.

В семье Гусейновых появился на свет мальчик. Его рост – 50 см, вес – 2,7 кг. Сегодня малыш был выписан домой.

Родители дали ребенку имя Мустафа Кямал. Мальчик уже второй ребенок Шамиля Гусейнова, и в то же время он первый младенец, родившийся в Шушакенде после возвращения жителей.