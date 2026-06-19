Вестник Кавказа

Первый ребенок появился на свет в селе Шушакенд Ходжалинского района

Первый ребенок появился на свет в селе Шушакенд Ходжалинского района
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В селе Шушакенд, расположенном в  Ходжалинском районе, произошло знаковое событие: там впервые родился ребенок.

Важное событие случилось в селе Шушакенд Ходжалинского района, рассказали в Службе восстановления, строительства и управления в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах.

В семье Гусейновых появился на свет мальчик. Его рост – 50 см, вес – 2,7 кг. Сегодня малыш был выписан домой.

Родители дали ребенку имя Мустафа Кямал. Мальчик уже второй ребенок Шамиля Гусейнова, и в то же время он первый младенец, родившийся в Шушакенде после возвращения жителей.

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