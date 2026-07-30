ФИФА намерена принять решение по расширению ЧМ до конца лета

В ближайшие месяце ФИФА может официально расширить чемпионат мира до 64 команд. В последнем на данный момент мировом первенстве, состоявшемся этим летом, участвовали 48 сборных.

Международная федерация футбола (ФИФА) может до конца лета принять решение о расширении чемпионата мира до 64 сборных.

Для изучения данного вопроса организация намерена собрать независимую комиссию, сообщил журналист Sky News Роб Харрис после ознакомления с документом.

По его словам, комиссия оценит рыночный спрос и системные последствия данного решения. Встреча независимой комиссии запланирована на 7 августа, а решение ФИФА по этому вопросу ожидается через неделю после нее. Результаты анализа планируется обнародовать 11 сентября.

Напомним, последний чемпионат мира по футболу принимали три страны – США, Канада и Мексика. В турнире, проходившем с 11 июня по 19 июля, впервые приняли участие 48 национальных команд.