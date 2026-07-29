Вестник Кавказа

Пакистан предоставит Казахстану порты для транзита грузов

Грузовой кран в порту
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Пакистан и Казахстан обсудили развитие торговых связей. Исламабад выразил готовность предоставить свои порты для казахстанского экспорта.

Исламабад выразил готовность предоставить свои порты – Карачи, Касим и Гвадар – для казахстанского экспорта. Пакистан и Казахстан достигли договоренности по этому вопросу в рамках встречи посла центральноазиатской республики Ержана Кистафина и главы ведомства морских дел Пакистана Мухаммада Чаудхри. 

Кроме того, стороны обсудили развитие проектов в свободных экономических зонах Пакистана. Также были затронуты вопросы упрощения таможенных процедур. 

Исламабад готов предоставить свои порты также для других стран Центральной Азии, что даст возможность выйти на рынки Персидского залива, Африки и Юго-Восточной Азии.

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