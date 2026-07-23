Законопроект о новых санкциях против России прошел второе голосование в Сенате США, однако сроки их введения под вопросом: демократы из Палаты представителей могут не поддержать новый вариант документа.

Законопроект о санкциях против России прошел второе процедурное голосование в Сенате США – он был одобрен большинством голосов, 84 против 12, а значит – получил необходимое количество голосов, чтобы перейти к рассмотрению в Сенате, однако в процесс вмешался президент США Дональд Трамп, предложивший добавить в него опцию введения пошлин против торговых партнеров Ирана, а это потребует дополнительного времени.

Американские СМИ пишут: сенаторы планировали завершить утверждение документа до начинающихся у них 10 августа летних каникул, а теперь членам Палаты представителей от Республиканской партии придется начать вносить поправки в текст, чтобы учесть новые пожелания Трампа. В таком случае работа над законопроектом затянется, а демократы из Палаты представителей могут вообще не поддержать новый вариант документа и попытаться внести и свои предложения о поправках.

Демократы опасаются, что документ предоставит президенту США более широкие полномочия в области пошлин, пишет газета Politico.

"Вероятность принятия законопроекта высока, но гарантий нет. Члены палаты ушли на августовские каникулы, не успев рассмотреть проект"

- газета

Тем не менее республиканцы, имеющие большинство в Сенате, рассчитывают перейти к окончательному голосованию до конца текущей недели. Основным автором документа был террорист и экстремист сенатор Линдси Грэм, скоропостижно скончавшийся 11 июля.

Если же Палата представителей проигнорирует требования Трампа и примет законопроект в нынешнем виде, то президент США может применить право вето, что поставит в недвусмысленное положение республиканцев: им придется решать, хотят ли они пойти против своего лидера и обойти вето: для этого им потребуется две трети голосов в обеих палатах Конгресса.