Вестник Кавказа

Глава МИД Казахстана созвонился с Рубио

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© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Состоялся телефонный разговор между министерством иностранных дел Казахстана и госсекретарем США. Стороны обсудили ситуацию вокруг Каспийского трубопроводного консорциума.

Глава казахстанского внешнеполитического ведомства Ермек Кошербаев провел разговор по телефону с госсекретарем США Марко Рубио, сообщила пресс-служба МИД.

Основной темой разговора стала ситуация вокруг Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), уточнили в ведомстве.

"Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Республики Казахстан Ермека Кошербаева с государственным секретарем США Марко Рубио. Собеседники также подробно обсудили ситуацию вокруг Каспийского трубопроводного консорциума"

 — МИД Казахстана

Также Кошербаев и Рубио коснулись основных направлений международной повестки и партнерство Астаны и Вашингтона.

Как пояснили в пресс-службе, глава МИД и госсекретарь обсудили ход подготовки предстоящего визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в США для участия в саммите G20.

Напомним, ранее стало известно, что Каспийский трубопроводный консорциум возобновил прием и отгрузку нефти.

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