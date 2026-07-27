Глава МИД Казахстана созвонился с Рубио

Глава казахстанского внешнеполитического ведомства Ермек Кошербаев провел разговор по телефону с госсекретарем США Марко Рубио, сообщила пресс-служба МИД.
Основной темой разговора стала ситуация вокруг Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), уточнили в ведомстве.
"Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Республики Казахстан Ермека Кошербаева с государственным секретарем США Марко Рубио. Собеседники также подробно обсудили ситуацию вокруг Каспийского трубопроводного консорциума"
— МИД Казахстана
Также Кошербаев и Рубио коснулись основных направлений международной повестки и партнерство Астаны и Вашингтона.
Как пояснили в пресс-службе, глава МИД и госсекретарь обсудили ход подготовки предстоящего визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в США для участия в саммите G20.
Напомним, ранее стало известно, что Каспийский трубопроводный консорциум возобновил прием и отгрузку нефти.