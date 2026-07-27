Вестник Кавказа

Берлин не введет санкции против Израиля – Фридрих Мерц

Бранденбургские ворота
© Фото: Лев Любимов/ “Вестник Кавказа“
ФРГ не планирует присоединяться к санкциям против Израиля, заявил Фридрих Мерц. При этом Берлин беспокоит ситуация на Западном берегу реки Иордан.

Власти ФРГ не поддерживают идею ввести санкции против Израиля. Берлин не присоединится к рестрикциям против Тель-Авива, так как несет особую ответственность перед еврейским государством,   сообщил канцлер Германии Фридрих Мерц. 

"Германия несет особую ответственность перед Государством Израиль. И именно поэтому мы не можем и не хотим присоединяться к санкционным режимам против Израиля в целом"

– Фридрих Мерц

При этом политик отметил, что происходящее на Западном берегу реки Иордан вызывает озабоченность Берлина, о чем он сообщал премьеру Израиля Биньямину Нетаньяху. Кроме того, Германия поддерживает исключение товаров, произведенных на оккупированных территориях Западного берега, из списка торговых преференций ЕС для Израиля.

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