ХАМАС готово на постепенное разоружение – СМИ

Движение ХАМАС в Газе согласилось на два пункта плана, предложенного Советом мира. Речь идет о постепенном разоружении и разделении военных структур движения и гражданского управления.

Палестинское движение ХАМАС в секторе Газа сообщило о готовности начать постепенное разоружение, как того требует один пунктов плана по урегулированию, выдвинутого Советом мира, передает телеканал Al Arabiya.

"Руководство ХАМАС в Газе проинформировало зарубежное руководство движения о своем согласии с двумя пунктами мирного плана о разоружении и сотрудниках"

– телеканал

Радикалы согласны выполнить пункты 5 и 8. Первый позразумевает разделение военизированных структур ХАМАС и системы гражданского управления в секторе Газа и сотрудников, занятых в гражданских структурах. В восьмом пункте говорится, что процесс разоружения формирований ХАМАС должен осуществляться постепенно и под международным контролем, а оружие должно передаваться новым палестинским структурам в Газе, действующим под патронажем Совета мира и в координации с ним.