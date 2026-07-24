Лавров и Аракчи обсудили удар по сухогрузу и конфликт с США

Главы МИД России и Ирана обсудили удар по иранскому сухогрузу на Каспии и усилиях, направленных на урегулировании ситуации на Ближнем Востоке из-за военной агрессии США.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его иранский коллега Аббас Аракчи провели телефонный разговор по инициативе Тегерана, говорится в сообщении МИД России.

"Российский министр выразил искренние соболезнования в связи с гибелью иранского моряка в результате совершенной 25 июля атаки украинских беспилотников на принадлежащий Ирану сухогруз "Ана", который вышел из Астрахани с гражданским грузом"

– МИД России

Глава российского внешнеполитического ведомства просил передать слова поддержки родным и близким погибшего, а также пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления.

"Аракчи поблагодарил астраханские власти за оказание экипажу атакованного судна помощи и подчеркнул необходимость пресекать подобные авантюры киевского режима"

– МИД России

Также в рамках разговора Аракчи проинформировал Лаврова "о продолжающихся дипломатических усилиях, направленных на деэскалацию напряженности" в ближневосточном регионе, связанную с нападением на Иран Соединенных Штатов.

Глава МИД Ирана написал в соцсети Х сегодня, что побеседовал с Лавровым, а также с главой евродипломатии Каей Каллас и отметил, что данные действия ВСУ не останутся без ответа.

"В ходе разговоров я четко дал понять, что эти действия не могут остаться без ответа"

– Аббас Аракчи

Напомним, сухогруз в Каспийском море был атакован накануне.