Трамп приказал не наносить удары по Ирану – СМИ

Президент США Дональд Трамп, как сообщают американские СМИ, отдал приказ армии США не атаковать объекты в Иране.

Американский президент Дональд Трамп приказал военным США остановить удары по Ирану, об этом пишет Axios со ссылкой на источники.

Уточняется, что такой приказ был отдан после 13 дней непрерывных атак на Исламскую Республику.

Действует ли решение только сегодня или оно распространится и на другие дни, неизвестно.

Кроме того, как говорится в публикации, армия США продолжает разрабатывать планы, которые могут быть реализованы, если стороны возвратятся к крупномасштабным боевым действиям. В то же время, от главы государства соответствующих сигналов не поступало.