Вестник Кавказа

Второй день фестиваля Dream Fest 2026 прошел в Баку

Второй день фестиваля Dream Fest 2026 прошел в Баку
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В столице Азербайджана сегодня состоялся второй день масштабного музыкального фестиваля под названием Dream Fest 2026, организатор которого выступил Эмин Агаларов.

Музыкальный фестиваль Dream Fest продолжается в Баку – сегодня прошел второй день яркого праздника.

Накануне состоялось открытие фестиваля. Он будет продолжаться четыре дня, по 26 июля. Организатор события – Эмин Агаларов.

В празднике музыки на берегу Каспийского моря принимают участие артисты из России, Азербайджана, Турции, Алжира и других стран.

Так, сегодня в программе фестиваля были выступления Стаса Михайлова, Егора Крида, Эмина, Ани Лорак, Тунзали, Диляры Кязимовой,  Эмре Алтуга, Зейнеп Бастык, EDIS, Фаика Агаева, Севанны, Эльнура Хуссейна, Джамала Гасымова, Нигяр Джамал и Мурада Байкаева.

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