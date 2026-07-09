Второй день фестиваля Dream Fest 2026 прошел в Баку

В столице Азербайджана сегодня состоялся второй день масштабного музыкального фестиваля под названием Dream Fest 2026, организатор которого выступил Эмин Агаларов.

Музыкальный фестиваль Dream Fest продолжается в Баку – сегодня прошел второй день яркого праздника.

Накануне состоялось открытие фестиваля. Он будет продолжаться четыре дня, по 26 июля. Организатор события – Эмин Агаларов.

В празднике музыки на берегу Каспийского моря принимают участие артисты из России, Азербайджана, Турции, Алжира и других стран.

Так, сегодня в программе фестиваля были выступления Стаса Михайлова, Егора Крида, Эмина, Ани Лорак, Тунзали, Диляры Кязимовой, Эмре Алтуга, Зейнеп Бастык, EDIS, Фаика Агаева, Севанны, Эльнура Хуссейна, Джамала Гасымова, Нигяр Джамал и Мурада Байкаева.