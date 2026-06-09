Концерт Эмина Агаларова покажут в эфире российского телеканала

Российские телезрители смогут 12 июля увидеть премьеру сольного концерта Эмина Агаларова. На НТВ состоится трансляция шоу со сцены Live Арены.

Выступление народного артиста Азербайджана Эмина Агаларова на площадке Live Арена будет показано в эфире НТВ в это воскресенье.

Телевизионная премьера сольного концерта Эмина Агаларова состоится 12 июля в 22:40 мск.

Артист подготовил для зрителей множество музыкальных сюрпризов, красочное выступление объединит музыкальные номера и камерные разговоры со зрителем. Эмин исполнит такие хиты, как "Благодарю, Мама", "Начистоту", "Сколько", "МММ", "Я не могу сказать", "Привет, Земля" и другие песни.

Кроме того, на концерте прозвучат музыкальные посвящения Элвису Пресли и Муслиму Магомаеву, чье творчество повлияло на формирование стиля артиста.

Специальные гости вечера: Стас Михайлов, Григорий Лепс, Ани Лорак и Merab Amzoevi.