Сухопутные войска Азербайджана провели масштабные учения

В Азербайджане прошли крупные оперативные учения Сухопутных войск – в них приняли участие и штатный личный состав воинских частей, и военнообязанные запаса.

В соответствии с планом подготовки на 2026 год в Азербайджане состоялись крупномасштабные оперативные учения с участием воинских частей Сухопутных войск страны, в которых, наряду с личным составом подразделений коммандос, мотострелковых, механизированных и артиллерийских бригад, а также воинских частей обеспечения участвовали военнообязанные запаса.

На начальном этапе учений войска были подняты по тревоге и переброшены в район проведения маневров, где они заняли районы оперативного и боевого предназначения и рубежи обороны, сообщает сайт министерства обороны Азербайджана.

В местах дислокации на различных учебных центрах и полигонах военнослужащие и военнообязанные провели тактические учения с боевой стрельбой, тактико-специальные учения и боевые стрельбы, а также отработали практические задачи обеспечения, показав отличные навыки и высокую организованность.

Их тактические действия строились с учетом опыта Отечественной войны и последних вооруженных конфликтов в мире, комплексно применяя современные беспилотные летательные аппараты, средства радиоэлектронной борьбы и радиотехнической разведки, а также высокоточные системы вооружения, находящиеся на вооружении Азербайджанской Армии.

В ходе учений подразделения также отработали новые способы и методы ведения боевых действий, навыки командиров, а также боевые навыки и полевые умения личного состава при действиях в высокогорной и лесистой местности и в населенных пунктах.

Руководство министерства обороны Азербайджана дало высокую оценку боевой деятельности объединений и соединений, отметив: поставленные задачи учений были выполнены в полном объеме, а цели учений - успешно достигнуты.