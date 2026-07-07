В Дагестане более 50 сел остались без транспортного сообщения

Из-за схода оползня на автомобильной трассе "Гуниб - Цуриб" в Дагестане более пятидесяти населенных пунктов остались без внешнего транспортного сообщения.

В Дагестане 51 населенный пункт Чародинского района остался без транспортного сообщения из-за схода оползня на 13-м километре автодороги "Гуниб - Цуриб". Об этом сообщила администрация района на своей странице в соцсети.

Единственный маршрут, соединяющий Чародинский район с остальной республикой, сейчас недоступен, так как движение по этой автодороге полностью остановилось на фоне затяжных дождей.

Для расчистки дорожного полотна на заблокированный участок трассы "Гуниб - Цуриб" уже направлены аварийно-восстановительные бригады. Районные Власти также призывают жителей отрезанных сел временно воздержаться от поездок в этом направлении.​

Отметим, накануне в Дагестане были предупреждения о прогнозируемых на 7-9 июля ливнях, которые в итоге и спровоцировали обрушение, а также о граде и усилении ветра до 23 м/с.