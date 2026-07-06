США совершили серию ударов по Ирану

Военнослужащие Центрального командования США поразили более 80 военных объектов на территории Ирана из-за обострения ситуации в акватории Ормузского пролива.

Американские вооруженные силы совершили серию массированных ударов по военным целям на территории Ирана. Об этом заявило Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM).

Военные поразили высокоточными боеприпасами иранские системы ПВО, сети управления и контроля, береговые радиолокационные станции, противокорабельные ракетные комплексы и более 60 малых катеров Корпуса стражей Исламской революции.

Как сообщило гостелевидение Ирана, мощные взрывы прогремели в портовых городах Бендер-Аббас и Сирик, а также на острове Кешм в Ормузском проливе.

Центральный штаб вооруженных сил Ирана "Хатам аль-Анбия" осудил удары по югу страны и заявил, что республика ни при каких обстоятельствах не допустит вмешательства в дела или управление Ормузским проливом.

Также иранские военные предупредили, что дадут сокрушительный ответ на агрессию со стороны США.

Напомним, ранее американское командование возложило на Иран ответственность за атаки на три торговых судна, следовавших через Ормузский пролив, включая танкер M/T Al Rekayyat, танкер M/T Wedyan под флагом Саудовской Аравии и танкер Cyprus Prosperity под флагом Либерии.